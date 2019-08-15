Портнов заявив, що Порошенко буде ініціювати визнання ДБР неконституційним
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Екс-заступник голови Адміністрації Президента Януковича Андрій Портнов заявив, що п'ятий Президент України Петро Порошенко ініціював збір підписів нардепів під поданням до Конституційного суду щодо неконституційності Державного бюро розслідувань, повідомляє УНН.
За його даними, збирає Порошенко підписи нібито між нардепами фракції своєї партії.
"Фігурант хоче визнати неконституційним закон про Державне бюро розслідувань, мотивуючи тим, що Президент за Конституцією не має повноважень призначати главу ДБР", - повідомив Портнов.
Він нагадав, що саме нардепи БПП були співавторами закону про ДБР, а 92 депутати фракції проголосували за нього, а Порошенко, у свою чергу, будучи на той момент чинним главою держави, - підписав.
"Його не турбувала неконституційність закону в момент, коли він був гарантом Конституції. Заклопотаність фігурант відчув, коли почав ходити туди на допити", - вважає Портнов.
Крім того, зазначає Портнов, для звернення до КСУ необхідні 45 підписів нардепів, а в майбутньої фракції партії "Європейська солідарність" їх не набереться потрібна кількість.
Нагадаємо, закон про ДБР був ухвалений ВР 12 листопада 2015 року.
22 листопада 2017 року Петро Порошенко призначив Романа Трубу директором ДБР.