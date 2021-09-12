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Померла учасниця дуету "Баккара"

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Іспанська співачка Марія Мендіола померла в Мадриді, повідомляє УНН.

Деталі

Артистка отримала світову популярність виступаючи в групі "Баккара" (Baccara). Мендіола було 69 років. Причини смерті поки не уточнюються.

Творчість

Дует, що пізніше отримав ім'я "Баккара", був створений в 1977 році Марією Мендіола і Майте Матеос. Спочатку дівчата виконували кавери популярних в ті роки пісень, в тому числі ABBA. Пізніше з'явилися власні композиції. Найбільш відомими хітами "Баккара" стали "Yes Sir, I Can Boogie" і "Sorry, I'm a Lady".

На початку 80-х дует розпався на грунті творчих розбіжностей, після чого Матеос почала виступати з іншими партнерками.

Мендіола після нетривалої перерви також повернулася на сцену. Виступала з різними партнерками також експлуатуючи бренд "Баккара". З 2011 року виступала з Христиною Севілья (раніше виступала з Майте Матеос). Саме дует Мендіола-Севілья в останні роки гастролював як "Баккара".

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Публікація від BACCARA (@baccaraoficial)

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