Померла учасниця дуету "Баккара"

Деталі

Артистка отримала світову популярність виступаючи в групі "Баккара" (Baccara). Мендіола було 69 років. Причини смерті поки не уточнюються.

Творчість

Дует, що пізніше отримав ім'я "Баккара", був створений в 1977 році Марією Мендіола і Майте Матеос. Спочатку дівчата виконували кавери популярних в ті роки пісень, в тому числі ABBA. Пізніше з'явилися власні композиції. Найбільш відомими хітами "Баккара" стали "Yes Sir, I Can Boogie" і "Sorry, I'm a Lady".

На початку 80-х дует розпався на грунті творчих розбіжностей, після чого Матеос почала виступати з іншими партнерками.

Мендіола після нетривалої перерви також повернулася на сцену. Виступала з різними партнерками також експлуатуючи бренд "Баккара". З 2011 року виступала з Христиною Севілья (раніше виступала з Майте Матеос). Саме дует Мендіола-Севілья в останні роки гастролював як "Баккара".