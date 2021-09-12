Умерла участница дуэта "Баккара"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Испанская певица Мария Мендиола скончалась в Мадриде, сообщает УНН.
Детали
Артистка получила мировую известность выступая в группе “Баккара” (Baccara).
Мендиола было 69 лет. Причины смерти пока не уточняются.
Творчество
Дуэт, позднее получивший имя “Баккара” был создан в 1977 году Марией Мендиолой и Майте Матеос. Изначально девушки исполняли каверы популярных в те годы песен, в том числе ABBA. Позднее появились собственные композиции. Наиболее известными хитами “Баккара” стали “Yes Sir, I Can Boogie” и “Sorry, I’m a Lady”.
В начале 80-х дуэт распался на почве творческих разногласий, после чего Матеос начала выступать с другими партнершами.
Мендиола после непродолжительного перерыва также вернулась на сцену. Выступала с разными партнершами также эксплуатируя бренд “Баккара”. С 2011 года выступала с Кристиной Севилья (ранее выступавшей с Майте Матеос). Именно дуэт Мендиола-Севилья в последние годы гастролировал как “Баккара”.