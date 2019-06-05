Полторак пообіцяв допомагати новому керівництву Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак пообіцяв допомагати новому керівництву Міноборони. Про це міністр оборони заявив на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, передає УНН.
“Хотів би сказати, що свої обов’язки я виконуватиму до того часу, поки не буде прийнято рішення вами — Верховною Радою, розуміючи всю відповідальність того, що, на жаль, війна не завершена, загрози існують і люди на фронті гинуть. Якщо мій досвід і знання будуть потрібні — я допомагатиму новому керівництву Міністерства оборони України задля продовження будівництва сучасної сильної армії для України”, — зазначив Полторак.
Глава оборонного відомства також подякував народу України, Верховній Раді, Президенту України за те, що йому тричі довіряли посаду міністра оборони в найважчі часи для України, коли починалася агресія Російської Федерації.
Нагадаємо, до Верховної Ради України надійшов проект постанови про звільнення з посади міністра оборони Степана Полторака.
Як повідомляв УНН, Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони не підтримав звільнення Степана Полторака з посади міністра оборони України.