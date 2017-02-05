Поліція Туреччини затримала щонайменше 400 осіб за можливі зв'язки з “ІД”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Турецька поліція затримала щонайменше 400 підозрюваних у зв'язках з терористичним угрупуванняи “Ісламська держава”, передає УНН з посиланням на Daily Sabah.
Підозрюваних було затримано під час антитерористичних рейдів, проведених в шести провінціях, зокрема Анкарі, Стамбулі, Адиямані, Конья, Манісі, Самсуні і Газіантепі.
Так, 60 підозрюваних були затримані в столиці Туреччини Анкарі, районах Сінкана, Чубуку, Єнімахалла, Мамаки, в той час як 150 підозрюваних затримали в провінції Шанліурфа поблизу сирійського кордону.
Як повідомляє інформаційне агентство Anadolu, усі затримані — іноземні громадяни.
Зазначається, що 30 підозрюваних було затримано в провінції Конья, 10 — в провінції Стамбул, 18 — у Коджаелі та Стамбулі, 47 — в Газіантепі, 46 — інших в провінції Бурса.
За даними Міністерства юстиції Туреччини, близько 780 осіб, зокрема 350 іноземців, залишаються ув’язнені — деякі з яких були засуджені — за підозрою в зв’язках з терористичним угрупуванням “ІД”.
Нагадаємо, у столиці Туреччини Анкарі під час спецоперації затримали 60 підозрюваних у зв’язках з “Ісламською державою”.