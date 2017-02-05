Полиция Турции задержала по меньшей мере 400 человек за возможные связи с "ИГ"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Турецкая полиция задержала по меньшей мере 400 подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство", передает УНН со ссылкой на Daily Sabah.
Подозреваемые были задержаны во время антитеррористических рейдов, проведенных в шести провинциях, в том числе Анкаре, Стамбуле, Стамбул, Конья, Манисе, Самсуне и Газиантепе.
Так, 60 подозреваемых были задержаны в столице Турции Анкаре, районах Синкана, Чубук, Енимахалла, Мамаки, в то время как 150 подозреваемых задержали в провинции Шанлыурфа вблизи сирийской границы.
Как сообщает информационное агентство Anadolu, все задержанные - иностранные граждане.
Отмечается, что 30 подозреваемых были задержаны в провинции Конья, 10 - в провинции Стамбул, 18 - в Коджаэли и Стамбуле, 47 - в Газиантепе, 46 - других в провинции Бурса.
По данным Министерства юстиции Турции, около 780 человек, в том числе 350 иностранцев, остаются заключенными - некоторые из которых были осуждены - по подозрению в связях с террористической группировкой "ИГ".
Напомним, в столице Турции Анкаре в ходе спецоперации задержали 60 подозреваемых в связях с "Исламским государством".