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Поліція безуспішно завершила операцію з пошуку терориста, що розстріляв людей в нічному клубі Стамбула

Поліція безуспішно завершила операцію з пошуку терориста, що розстріляв людей в нічному клубі Стамбула

Київ • УНН

 • 6516 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Турецька поліція в ніч на вівторок провела спецоперацію в Стамбулі з пошуку терориста, який розстріляв відвідувачів нічного клубу в новорічну ніч, передає УНН з посиланням на Daily Sabah.

За даними видання, представники правоохоронних органів провели операцію в районі Бешикташ в понеділок з метою затримання підозрюваного в скоєнні теракту в новорічну ніч.

Агентство Associated Press, в свою чергу, повідомило про завершення спецоперації. За даними агентства, поліція нікого не затримала.

Нагадаємо, турецька поліція веде пошуки озброєного чоловіка, який увірвався в новорічну ніч в нічний клуб Reina в Стамбулі і розстріляв 39 людей, 60 отримали поранення.

Наразі в Туреччині затримали 8 підозрюваних у здійсненні атаки на нічний клуб.

В Туреччині ідентифікували 38 з 39 загиблих внаслідок атаки на нічний клуб Reіna в новорічну ніч.

Як повідомляв УНН, терористи “Ісламської держави” оприлюднили заяву, в якій йдеться про те, що вони стоять за атакою на нічний клуб Reіna в Стамбулі в новорічну ніч, де загинуло 39 осіб.

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