Політолог вважає Delfi не самою страшною проблемою Одеси і малозначимою для політичних рейтингів

“Так, це неприємна річ: танкер затонув прямо перед одеським пляжем. Це є великий подразник, однак я б не приділяв цьому серйозної уваги. Не думаю, що це може суттєво позначитися на рейтингу Президента та його партії на майбутніх місцевих виборах.

Процес підняття танкера — це дорого і довго, але затонуле судно — не найстрашніша проблема Одеси, я б не перебільшував її значення”, — каже він.

Пендзин нагадав, що танкер мав підняти судновласник.

“У дійсності ми маємо розуміти, що підняття затонулого судна — це головний біль для його власника. В усьому світі, а таких прецедентів за кордоном багато, видатки лягають на плечі судновласника. Однак він, по суті, самоусунувся від вирішення проблеми. І навіть збитків не відшкодовує”, — розповів експерт.

Надії на те, що танкер врешті-решт піднімуть, є, каже Пендзин.

“Ми побачили достатньо активну позицію Президента з цього приводу, і це — гарний сигнал. Він втрутився у процес, він його пришвидшує, але ж ми маємо розуміти, що не він особисто буде його піднімати. Також, маємо розуміти, що підняти танкер не просто”, — додав він.

Нагадаємо, танкер Delfi зазнав аварії біля берегів Одеси восени минулого року. До липня ліквідувати аварію намагався судновласник. Але після невдалих спроб, в серпні держава його усунула і взялася за справу сама. Їм на допомогу прийшли дві авторитетні компанії “Трансшип” і “Бруклін-Київ”. “Трнасшип” пообіцяв виконати всі необхідні роботи, а “Бруклін-Київ” їх профінансувати. Власник Delfi намагався заблокувати підйом танкера через суд, але суд йому відмовив.

За даними “Трансшип”, після підготовчих робіт вони тепер готові пробувати ставити танкер на кіль.