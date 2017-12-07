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Податковий Комітет ВР проголосував за "яйця Святаша"

Податковий Комітет ВР проголосував за "яйця Святаша"

Київ • УНН

 • 12011 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Податковий комітет Верховної Ради підтримав правку народного депутата від групи "Відродження" Дмитра Святаша про позбавлення виробників яєць і курячого м'яса статусу сільгоспвиробників, повідомляє кореспондент УНН.

З ініціативи нардепа, ці виробники позбавляються можливості отримати держдопомогу на розвиток і право на єдиний податок.

Святаша підтримали колишні регіонали, а також народні депутати від БПП і Народного Фронту: Н.Южаніна (БПП), О.Кришин (НФ), М.Фролов (БПП), Ю.Вознюк (НФ), В.Хомутиннік (Відродження), М.Курячий (БПП), М.Лаврик (БПП), О.Кірш (НФ), Ю.Бабій (НФ), Святаш (Відродження), О.Долженков (Опозиційний блок), Р.Заставний (НФ), Т.Юрик (БПП), В.Сидорчук (НФ).

Разом з тим, таке рішення політиків вдарить скоріше не по виробниках, а по споживачах, впевнені профільні експерти. Вони очікують скорочення робочих місць і суттєве підвищення цін на куряче м'ясо, яйця і яєчну продукцію вже з нового 2018 року.

"Такий підхід народного депутата України (який, як видно з його біографії, на жаль, не має досвіду в сфері агропромислового виробництва) до "підтримки сільгоспвиробників" призведе до знищення сфери тваринництва ...

Він є неприпустимим і призведе до скорочення виробництва вказаних видів сільськогосподарської продукції, зростання рівня безробіття, а також підвищення цін на куряче м'ясо, яєць і яєчну продукцію", - попередили аграрії.

Раніше, на знак протесту проти ініціативи нардепа, на полицях супермаркетів з'явилися "яйця Святаша" з написом: з 1 січня 2018 року вже по 200 грн.

Українські Національні Новини

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