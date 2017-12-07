Налоговый Комитет ВР проголосовал за “яйца Святаша”
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Налоговый комитет Верховной Рады поддержал правку народного депутата от группы “Видродження” Дмитрия Святаша о лишении производителей яиц и куриного мяса статуса сельхозпроизводителей, сообщает корреспондент УНН.
По инициативе нардепа, эти производители лишаются возможности получить госпомощь на развитие и право на единый налог.
Святаша поддержали бывшие регионалы, а также народные депутаты от БПП и Народного Фронта: Н.Южанина (БПП), О.Кришин (НФ), Н.Фролов (БПП), Ю.Вознюк (НФ), В.Хомутынник (Видродження), М.Курячий (БПП), М.Лаврик (БПП), А.Кирш (НФ), Ю.Бабий (НФ), Святаш (Видродження), А.Долженков (Оппозиционный блок), Р.Заставный НФ), Т.Юрык (БПП), В.Сидорчук (НФ).
Вместе с тем, такое решение политиков ударит скорее не по производителям, а по потребителям, уверены профильные эксперты. Они ожидают сокращение рабочих мест и существенное повышение цен на куриное мясо, яйца и яичную продукцию уже с нового 2018 года.
“Такой подход народного депутата Украины (который, как видно из его биографии, к сожалению, не имеет опыта в сфере агропромышленного производства) к “поддержке сельхозпроизводителей" приведет к уничтожению сферы животноводства...
Он является недопустимым и приведет к сокращению производства указанных видов сельхозпродукции, роста уровня безработицы, а также повышения цен на куриное мясо, яиц и яичную продукцию”, — предупредили аграрии.
Ранее, в знак протеста против инициативы нардепа, на полках супермаркетов появились “яйца Святаша” с надписью: с 1 января 2018 года уже по 200 грн.