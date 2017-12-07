Податковий Комітет ВР дискредитував 300 сільгосппідприємств

Йдеться про так звані правки нардепа Дмитра Святаша, які передбачають позбавлення 300 сільгоспвиробників права на допомогу держави, а також можливості працювати на єдиному податку.

Сам М.Кучер був категорично проти правки екс-регіонала, стверджуючи, що вона вб'є цілу галузь сільгосп підприємців і дестабілізує ціни на внутрішньому ринку продуктів харчування.

"Проголосували за дуже дискримінаційну поправку проти галузі, де працює не менше 100 тис. чоловік, об'єднаних в 300 підприємств. Суть цієї поправки означає, що цих сільгоспвиробників, класичних в своєму розумінні сільгоспвиробників, хочуть позбавити права бути платниками податків 4 групи. Правки дискримінаційні, і йдуть від людей, які ніякого відношення до агросектору не мають, а постраждає вся галузь", - пояснив він.

М.Кучер підкреслив, що від "правки Святаша" виростуть ціни не тільки на яйця, але і на м'ясну продукцію.

"Це, звичайно, позначиться на кінцевому споживачі. Все подорожчає, не тільки яйця. Сьогодні птахівництво - це галузь, яка розвивається. Це галузь, яка реінвестує свої прибутки у виробництво. Ми країна, в якій люди намагаються купувати дешеве м'ясо. Ми їмо свинину, яловичину та курятину. Курятина - найдешевша. Яловичина - це космос для нас, виробництво дуже низьке. Свинина - проблеми, впало виробництво через АЧС. І якщо сьогодні птах становить не менше 55% м'ясного раціону, то тепер такого не буде, м'ясо буде значно дорожче", - сказав він.

Нагадаємо, Д.Святаша вчора, 6 грудня, на Податковому Комітеті ВР підтримали колишні регіонали, а також народні депутати від БПП і Народного Фронту: Н.Южаніна (БПП), О.Кришин (НФ), М.Фролов (БПП), Ю.Вознюк (НФ), В.Хомутиннік (Відродження), М.Курячий (БПП), М.Лаврика (БПП), О.Кірш (НФ), Ю.Бабій (НФ), Святаш (Відродження), А.Долженков (Опозиційний блок), Р.Заставний (НФ), Т.Юрик (БПП), В.Сидорчук (НФ).

Раніше, в знак протесту проти ініціативи нардепа, на полицях супермаркетів з'явилися "яйця Святаша" з написом: з 1 січня 2018 року вже по 200 грн.