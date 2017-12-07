Налоговый Комитет ВР дискредитировал 300 сельхозпредприятий

Речь идет о так называемых правках нардепа Дмитрия Святаша, которые предполагают лишение 300 сельхозпроизводителей права на помощь государства, а также возможности работать на едином налоге.

Сам Н.Кучер был категорически против правки экс-регионала, утверждая, что она убьет целую отрасль сельхоз предпринимателей и дестабилизирует цены на внутреннем рынке продуктов питания.

“Проголосовали за очень дискриминационную поправку против отрасли, где работает не менее 100 000 человек, объединённых в 300 предприятий. Суть этой поправки означает, что этих сельхозпроизводителей, классических в своем понимании сельхозпроизводителей, хотят лишить права быть плательщиками налогов 4 группы. Правки дискриминационные, и идут от людей, которые никакого отношения к агросектору не имеют, а пострадает вся отрасль”, — пояснил он.

Н.Кучер подчеркнул, что от “правки Святаша” вырастут цены не только на яйца, но и на мясную продукцию.

“Это, конечно, отразится на конечном потребителе. Все подорожает, не только яйца. Сегодня птицеводство — это отрасль, которая развивается. Это отрасль, которая реинвестирует свои прибыли в производство. Мы страна, в которой люди стараются покупать дешевое мясо. Мы едим свинину, говядину и курятину. Курятина — самая дешевая. Говядина — это космос для нас, производство очень низкое. Свинина — проблемы, упало производство из-за АЧС. И если сегодня птица составляет не менее 55% мясного рациона, то теперь такого не будет, мясо будет значительно дороже”, — сказал он.

Напомним, Д.Святаша вчера, 6 декабря, на Налоговом Комитете ВР поддержали бывшие регионалы, а также народные депутаты от БПП и Народного Фронта: Н.Южанина (БПП), О.Кришин (НФ), Н.Фролов (БПП), Ю.Вознюк (НФ), В.Хомутынник (Видродження), М.Курячий (БПП), М.Лаврик (БПП), А.Кирш (НФ), Ю.Бабий (НФ), Святаш (Видродження), А.Долженков (Оппозиционный блок), Р.Заставный НФ), Т.Юрык (БПП), В.Сидорчук (НФ).

Ранее, в знак протеста против инициативы нардепа, на полках супермаркетов появились “яйца Святаша” с надписью: с 1 января 2018 года уже по 200 грн.