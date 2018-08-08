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По Україні зберігається найвищий рівень пожежної небезпеки

По Україні зберігається найвищий рівень пожежної небезпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. До початку наступного тижня на більшості території України зберігатиметься найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.

"За даними Укргідрометцентру, 8-13 серпня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки (8 серпня крім більшості західних та Київської областей)", - повідомили у відомстві.

Крім того, по Київській області 8-10 серпня у південній половині, 11-13 серпня в більшості районів області також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Так, за даними рятувальників, причиною масштабних загорянь у лісах, на торфовищах та на сміттєзвалищах зазвичай є наслідок людської легковажності.

Нагадаємо, 8 серпня в Україні очікується переважно сонячна погода.

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