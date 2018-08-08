По Україні зберігається найвищий рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. До початку наступного тижня на більшості території України зберігатиметься найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 8-13 серпня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки (8 серпня крім більшості західних та Київської областей)", - повідомили у відомстві.
Крім того, по Київській області 8-10 серпня у південній половині, 11-13 серпня в більшості районів області також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Так, за даними рятувальників, причиною масштабних загорянь у лісах, на торфовищах та на сміттєзвалищах зазвичай є наслідок людської легковажності.
Нагадаємо, 8 серпня в Україні очікується переважно сонячна погода.