По Украине сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности

"По данным Укргидрометцентра, 8-13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности (8 августа кроме большинства западных и Киевской областей)", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, по Киевской области 8-10 августа в южной половине, 11-13 августа в большинстве районов области также будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Так, по данным спасателей, причиной масштабных возгораний в лесах, на торфяниках и на свалках обычно является следствием человеческой легкомысленности.

Напомним, 8 августа в Украине ожидается преимущественно солнечная погода.