По Украине сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. До начала следующей недели на большей части территории Украины сохранится самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 8-13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности (8 августа кроме большинства западных и Киевской областей)", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, по Киевской области 8-10 августа в южной половине, 11-13 августа в большинстве районов области также будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Так, по данным спасателей, причиной масштабных возгораний в лесах, на торфяниках и на свалках обычно является следствием человеческой легкомысленности.
Напомним, 8 августа в Украине ожидается преимущественно солнечная погода.