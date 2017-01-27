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Платформа Sky Pixel опублікувала кращі фото 2016 року, зроблені дронами

Київ • УНН

 • 13010 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Платформа Sky Pixel, яка збирає кращі фотографії з річних куточків світу, опублікувала серію дрон-знімків, які стали переможцями конкурсу 2016 року, передає УНН.

Усього платформа SkyPixel отримала 27 000 заявок на конкурс кращої фотографії з безпілотника. Гран-прі конкурсу отримав китайський фотограф Ге Джена, який сфотографував рибалок у провінції Фуцзянь.

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Також до списку кращих увійшли фото на яких зображені лінії на піску пустелі, гребля у Новій Зеландії, міст у США, паркування “перфекціоніста”, караван верблюдів у пустелі та рисові поля у Китаї.

Як повідомляв УНН, фотограф зняв північне сяйво з висоти 10 тисяч метрів.

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