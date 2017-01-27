Платформа Sky Pixel опубликовала лучшие фото 2016 года, сделанные дронами
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Платформа Sky Pixel, которая собирает лучшие фотографии годовых уголков мира, опубликовала серию дрон-снимков, которые стали победителями конкурса 2016 года, передает УНН.
Всего платформа SkyPixel получила 27000 заявок на конкурс лучшей фотографии беспилотника. Гран-при конкурса получил китайский фотограф Ге Джена, который сфотографировал рыбаков в провинции Фуцзянь.
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Также в список лучших вошли фото на которых изображены линии на песке пустыни, плотина в Новой Зеландии, городов в США, парковка "перфекциониста", караван верблюдов в пустыне и рисовые поля в Китае.
Как сообщал УНН, фотограф снял северное сияние с высоты 10 000 метров.