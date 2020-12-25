Південнокорейське диво: як країна тестуваннями перемогла COVID-19 без локдауну

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Так, навчені епідемією MERS-CoV у 2015 році, Південна Корея ще тоді розробила низку ефективних протиепідемічних заходів і впровадила їх на рівні законодавства. Секрет країни, яка успішно впоралась із коронавірусом, виявився у масовому тестуванні, відстежуванні контактів і контролі за ізоляцією хворих на COVID-19. Цей комплекс заходів був здійснений дуже швидко: перші набори для тестування розробили та схвалили за кілька тижнів. У січні 2020 року все керівництво KDCA (відділу МОЗ для боротьби з епідеміями) терміново відкликали з відпусток. А потім зібрали дослідників з місцевих біотехнологічних компаній і спільними зусиллями розробили набори для тестування.

Перші експрес-тести почали виробляти вже 4 лютого. У них була точність результату – 95 %, час виконання — година, низька собівартість і швидке виробництво. У перші дні Південній Кореї вдалося протестувати понад 140 тисяч людей з 52-мільйонного населення країни. На сьогодні в Кореї більш ніж достатньо тестів для внутрішнього тестування, а значна їх частина йде на експорт. Але крім широко тестування максимально детально відстежувались усі контактні особи, яких також оперативно тестували, розриваючи ланцюги поширення вірусу. Переміщення ж всіх хворих відстежували за системою GPS-даних мобільних телефонів. Таким чином без локдаунів Південній Кореї не просто вдалося стримати великі спалахи епідемії COVID-19, але й стати одним із головних експортерів тест-систем на коронавірус у всьому світі.

Відзначимо, що МОЗ України зараз ефективніше протистоїть COVID завдяки змінам у системі тестування. Зокрема й ініціатива з використання надчутливих ІФА-тестів на антиген від українських вчених є ефективним кроком до протистояння пандемії, на думку експертів. Таким чином днями в Україні вперше зменшилась динаміка росту кількості активних хворих на COVID-19.

Нагадаємо, що українськими вченими розроблені ІФА-тести DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген, пропускна здатність яких - 1 мільйон людей на добу. Такими темпами за місяць можна протестувати майже все населення України, ізолювавши хворих і відстеживши їхні контакти. При надвисокій чутливості у 97,5% специфічності, вітчизняний діагностикум коштує всього лише 70 грн.