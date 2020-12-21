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В Україні вперше зменшилась динаміка кількості активних хворих на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. В Україні вперше зменшилась динаміка кількості активних хворих на COVID-19 - хворіє близько 370 тис. осіб проти близько 380 тис. тижнем раніше. Про це під час брифінгу у понеділок, 21 грудня, сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

В Україні вперше зменшилась динаміка кількості активних хворих на COVID-19

“За минулий тиждень було виявлено 70 тис. 327 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. На відміну від позаминулого тижня, де було 78 тис. 712. Я вам хочу повідомити, що це вже третій тиждень поспіль ми бачимо зменшення кількості виявлених випадків. Також ми бачимо зменшення кількості активних хворих. Активні хворі - це люди, пацієнти, які хворіють на даний момент. Отже, вперше ми побачили динаміку зменшення кількості активних хворих. У нас зараз 367 тис. 637 громадян України, які хворіють на коронавірусну хворобу. І це на 11 тис. менше, ніж було на позаминулому тижні, де було 378 тис. 696 осіб”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що за тиждень в Україні зробили 250 тис. 417 тестувань методом ПЛР.

“Також вже понад 10 днів в Україні почали проводити дослідження експрес-тестами на антиген. Лише за минулий тиждень було проведено 6 тис. 355 тестів таким методом. З них позитивними виявилися 1063. Ми тільки розпочали це тестування, ці тести 23 грудня ДП "Медичні закупівлі" очікує поставку, від них повідомлення, 1,5 млн цих тестів”, - додав міністр.

Він зазначив, що наразі в країні залишився 391 матеріал для тестування в лабораторіях.

“Це говорить про те, що кількість людей, які звертаються зараз - вона зменшується. Саме тому ми і збільшуємо кількість тестувань, тому що потужності наших лабораторних центрів - вони значно збільшені. І зараз деякі завантажені буквально на 50%. Саме тому ми хочемо збільшити суттєво цю кількість”, - сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні вже 970 тис. випадків COVID-19, за добу - 6 545.

Також нагадаємо, МОЗ назвало регіони-лідери за приростом випадків COVID-19 за добу, Київ знову у топі.

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