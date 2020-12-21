В Україні вперше зменшилась динаміка кількості активних хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. В Україні вперше зменшилась динаміка кількості активних хворих на COVID-19 - хворіє близько 370 тис. осіб проти близько 380 тис. тижнем раніше. Про це під час брифінгу у понеділок, 21 грудня, сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“За минулий тиждень було виявлено 70 тис. 327 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. На відміну від позаминулого тижня, де було 78 тис. 712. Я вам хочу повідомити, що це вже третій тиждень поспіль ми бачимо зменшення кількості виявлених випадків. Також ми бачимо зменшення кількості активних хворих. Активні хворі - це люди, пацієнти, які хворіють на даний момент. Отже, вперше ми побачили динаміку зменшення кількості активних хворих. У нас зараз 367 тис. 637 громадян України, які хворіють на коронавірусну хворобу. І це на 11 тис. менше, ніж було на позаминулому тижні, де було 378 тис. 696 осіб”, - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що за тиждень в Україні зробили 250 тис. 417 тестувань методом ПЛР.
“Також вже понад 10 днів в Україні почали проводити дослідження експрес-тестами на антиген. Лише за минулий тиждень було проведено 6 тис. 355 тестів таким методом. З них позитивними виявилися 1063. Ми тільки розпочали це тестування, ці тести 23 грудня ДП "Медичні закупівлі" очікує поставку, від них повідомлення, 1,5 млн цих тестів”, - додав міністр.
Він зазначив, що наразі в країні залишився 391 матеріал для тестування в лабораторіях.
“Це говорить про те, що кількість людей, які звертаються зараз - вона зменшується. Саме тому ми і збільшуємо кількість тестувань, тому що потужності наших лабораторних центрів - вони значно збільшені. І зараз деякі завантажені буквально на 50%. Саме тому ми хочемо збільшити суттєво цю кількість”, - сказав Степанов.
Нагадаємо, в Україні вже 970 тис. випадків COVID-19, за добу - 6 545.
Також нагадаємо, МОЗ назвало регіони-лідери за приростом випадків COVID-19 за добу, Київ знову у топі.