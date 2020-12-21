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В Украине впервые уменьшилась динамика количества активных больных COVID-19

Киев • УНН

 • 13617 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Украине впервые уменьшилась динамика количества активных больных COVID-19 - болеет около 370 тыс. человек по сравнению с около 380 тыс. неделей ранее. Об этом во время брифинга в понедельник, 21 декабря, сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

В Украине впервые уменьшилась динамика количества активных больных COVID-19

"За прошедшую неделю было выявлено 70 тыс. 327 случаев заболевания коронавирусной болезнью. В отличие от позапрошлой недели, где было 78 тыс. 712. Я вам хочу сообщить, что это уже третью неделю подряд мы видим уменьшение количества выявленных случаев. Также мы видим уменьшение количества активных больных. Активные больные - это люди, пациенты, болеющие сейчас. Итак, впервые мы увидели динамику уменьшения количества активных больных. У нас сейчас 367 тыс. 637 граждан Украины, которые болеют коронавирусной болезнью. И это на 11 тыс. меньше, чем было на позапрошлой неделе, где было 378 тыс. 696 человек", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что за неделю в Украине сделали 250 тыс. 417 тестов методом ПЦР.

"Также уже более 10 дней в Украине начали проводить исследования экспресс-тестами на антиген. Только за прошлую неделю было проведено 6 тыс. 355 тестов таким методом. Из них положительными оказались 1063. Мы только начали это тестирование, эти тесты 23 декабря ГП "Медицинские закупки" ожидает поставку, от них сообщения, 1,5 млн этих тестов", - добавил министр.

Он отметил, что сейчас в стране остался 391 материал для тестирования в лабораториях.

"Это говорит о том, что количество людей, которые обращаются сейчас - оно уменьшается. Именно поэтому мы и увеличиваем количество тестирований, так как мощности наших лабораторных центров - они значительно увеличены. И сейчас некоторые загружены буквально на 50%. Именно поэтому мы хотим увеличить существенно это количество", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине уже 970 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 6545.

Также напомним, Минздрав назвал регионы-лидеры по приросту случаев COVID-19 за сутки, Киев снова в топе.

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