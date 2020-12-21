МОЗ назвало регіони-лідери за приростом випадків COVID-19 за добу: Київ знову у топі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві та Одеській області, при чому столиця знову повернулася на перше місце за кількістю нових випадків. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях", - повідомив голова МОЗ.
Ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:
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- Київ – 101 123 (+673 за добу)
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- Вінницька – 21 035 (+79)
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- Волинська – 30 773 (+316)
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- Дніпропетровська – 53 155 (+598)
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- Донецька – 32 513 (+258)
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- Житомирська – 36 774 (+373)
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- Закарпатська – 27 195 (+97)
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- Запорізька – 47 789 (+570)
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- Івано-Франківська – 42 026 (+88)
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- Київська – 53 463 (+456)
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- Кіровоградська – 7 817 (+32)
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- Луганська – 8 900 (+141)
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- Львівська – 56 953 (+190)
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- Миколаївська – 27 017 (+386)
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- Одеська – 64 589 (+651)
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- Полтавська – 31 961 (+384)
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- Рівненська – 38 656 (+120)
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- Сумська – 38 170 (+176)
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- Тернопільська – 32 498 (+106)
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- Харківська – 65 414 (+102)
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- Херсонська – 15 814 (+161)
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- Хмельницька – 36 814 (+59)
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- Черкаська – 34 945 (+214)
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- Чернівецька – 38 363 (+211)
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- Чернігівська – 27 236 (+104)
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, в Україні на ранок 21 грудня зафіксовано вже 970 993 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 586 268 осіб, летальних випадків – 16 665. Добовий приріст випадків захворювання, за неділю, 20 грудня, - понад 6,5 тисячі, спадання проти доби раніше, характерне для даних за вихідні.