МОЗ назвало регіони-лідери за приростом випадків COVID-19 за добу: Київ знову у топі

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях", - повідомив голова МОЗ.

Ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:



Київ – 101 123 (+673 за добу)



Вінницька – 21 035 (+79)



Волинська – 30 773 (+316)



Дніпропетровська – 53 155 (+598)



Донецька – 32 513 (+258)



Житомирська – 36 774 (+373)



Закарпатська – 27 195 (+97)



Запорізька – 47 789 (+570)



Івано-Франківська – 42 026 (+88)



Київська – 53 463 (+456)



Кіровоградська – 7 817 (+32)



Луганська – 8 900 (+141)



Львівська – 56 953 (+190)



Миколаївська – 27 017 (+386)



Одеська – 64 589 (+651)



Полтавська – 31 961 (+384)



Рівненська – 38 656 (+120)



Сумська – 38 170 (+176)



Тернопільська – 32 498 (+106)



Харківська – 65 414 (+102)



Херсонська – 15 814 (+161)



Хмельницька – 36 814 (+59)



Черкаська – 34 945 (+214)



Чернівецька – 38 363 (+211)



Чернігівська – 27 236 (+104)



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, в Україні на ранок 21 грудня зафіксовано вже 970 993 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 586 268 осіб, летальних випадків – 16 665. Добовий приріст випадків захворювання, за неділю, 20 грудня, - понад 6,5 тисячі, спадання проти доби раніше, характерне для даних за вихідні.