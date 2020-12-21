Минздрав назвал регионы-лидеры по приросту случаев COVID-19 за сутки: Киев снова в топе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве и Одесской области, причем столица вновь вернулась на первое место по количеству новых случаев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях", - сообщил глава Минздрава.
Ситуация с заболеваемостью по областям и в Киеве выглядит так:
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- Киев - 101 123 (+673 за сутки)
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- Винницкая - 21 035 (+79)
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- Волынская - 30 773 (+316)
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- Днепропетровская - 53 155 (+598)
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- Донецкая - 32 513 (+258)
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- Житомирская - 36 774 (+373)
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- Закарпатская - 27 195 (+97)
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- Запорожская - 47 789 (+570)
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- Ивано-Франковская - 42 026 (+88)
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- Киевская - 53 463 (+456)
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- Кировоградская - 7817 (32)
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- Луганская - 8900 (+141)
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- Львовская - 56 953 (+190)
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- Николаевская - 27 017 (+386)
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- Одесская - 64 589 (+651)
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- Полтавская - 31 961 (+384)
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- Ровенская - 38 656 (+120)
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- Сумская - 38 170 (+176)
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- Тернопольская - 32 498 (+106)
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- Харьковская - 65 414 (+102)
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- Херсонская - 15 814 (+161)
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- Хмельницкая - 36 814 (+59)
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- Черкасская - 34 945 (+214)
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- Черновицкая - 38 363 (+211)
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- Черниговская - 27 236 (+104)
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, в Украине на утро 21 декабря зафиксировано уже 970 993 случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 586 268 человек, летальных исходов - 16 665. Суточный прирост случаев заболевания, за воскресенье, 20 декабря, - более 6,5 тысячи, падение по сравнению с сутками ранее, характерное для данных за выходные.