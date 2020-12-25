Южнокорейское чудо: как страна тестированием победила COVID-19 без локдауну

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Наученные эпидемией MERS-CoV в 2015 году, Южная Корея еще тогда разработала ряд эффективных противоэпидемических мероприятий и внедрила их на уровне законодательства. Секрет страны, что успешно справилась с коронавирусом, оказался в массовом тестировании, отслеживании контактов и контроле за изоляцией больных COVID-19. Этот комплекс мер был осуществлен очень быстро: первые наборы для тестирования разработали и приняли за несколько недель. В января 2020 года все руководство KDCA (отдела Минздрава для борьбы с эпидемиями) срочно отозвали из отпусков. А потом собрали исследователей из местных биотехнологических компаний и совместными усилиями разработали наборы для тестирования.

Первые экспресс-тесты начали производить уже 4 февраля. У них была точность результата - 95%, время выполнения - час, низкая себестоимость и быстрое производство. В первые дни Южной Корее удалось протестировать более 140 000 человек из 52-миллионного населения страны. На сегодняшний день в Корее более чем достаточно тестов для внутреннего тестирования, а значительная их часть идет на экспорт. Но помимо широко тестирования максимально подробно отслеживались все контактные лица, которых также оперативно тестировали, разрывая цепи распространения вируса. Перемещение же всех больных отслеживали по системе GPS-данных мобильных телефонов. Таким образом без локдаунов Южной Кореи не просто удалось сдержать большие вспышки эпидемии COVID-19, но и стать одним из главных экспортеров тест-систем на коронавирус во всем мире.

Отметим, что Минздрав Украины сейчас эффективнее противостоит COVID благодаря изменениям в системе тестирования. В том числе и инициатива по использованию сверхчувствительных ИФА-тестов на антиген от украинских ученых является эффективным шагом к противостоянию пандемии, по мнению экспертов. Таким образом в последние дни в Украине впервые уменьшилась динамика роста количества активных больных COVID-19.

Напомним, что украинскими учеными разработаны ИФА-тесты DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген, пропускная способность которых - 1 млн человек в сутки. Такими темпами за месяц можно протестировать почти все население Украины, изолировав больных и отследив их контакты. При сверхвысокой чувствительности в 97,5% специфичности, отечественный диагностикум стоит всего лишь 70 грн.