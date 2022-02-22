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Питання встановлення кордонів "ДНР" і "ЛНР" ще вирішуватиметься - МЗС РФ

Питання встановлення кордонів "ДНР" і "ЛНР" ще вирішуватиметься - МЗС РФ

Київ • УНН

 • 194232 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що питання кордонів так званих "ДНР" і "ЛНР", чию незалежність визнала Росія, — "справа майбутнього", передає УНН з посиланням на телеканал "Дождь".

Захарова стверджує, що головною справою в даному випадку було "зупинити розвиток подій, пов'язаних з людськими жертвами".

Цитата

“Все інше - розвиток державності, встановлення дипломатичних відносин — звичайно, справа майбутнього. Це питання майбутнього, яке буде вирішуватися", - сказала Захарова.

Доповнення

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації. Стурбованість посилилася, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій з підтримки миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

Зокрема, канцлер Олаф Шольц раніше сьогодні заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так звані "Л/ДНР".

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