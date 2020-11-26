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Пільги на оренду приміщень та гроші: яку підтримку пропонує Зеленський підприємцям на карантині

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Раді з’явився текст президентського законопроекту щодо підтримки підприємців на період карантину, який передбачає одноразову матеріальну допомогу, пільги на оренду приміщень та виплати по частковому безробіттю, передає УНН.

Законопроект №4429 розроблено з метою забезпечення фінансової підтримки застрахованих осіб та суб’єктів господарювання, які постраждали внаслідок дії посилених обмежувальних заходів, запроваджених урядом. Також законопроект дозволить послабити тиск на бізнес для підтримки його економічної активності.

Законопроектом пропонується забезпечити у 2020 році за рахунок держбюджету:

- виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити частину заробітної плати чи доходу у разі запровадження карантину;

- виплати одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників та одноразової компенсації суб’єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

- передбачається тимчасово, протягом строку дії карантину та протягом шести місяців після його закінчення, забезпечити можливість одержання державної підтримки суб’єктами малого і середнього підприємництва сфери громадського харчування.

Окрім того, пропонується наступне:

- для суб’єктів господарювання, робота яких була тимчасово зупинена внаслідок карантину продовжити на період дії карантину і протягом одного місяця з дня його закінчення дію договорів оренди державного та комунального майна, строк дії яких закінчується у період дії карантину або обмежувальних заходів;

- скасувати стягнення орендної плати за договорами оренди державного і комунального майна у період дії карантину або обмежувальних заходів для суб’єктів господарювання, діяльність яких була заборонена у зазначений період;

- не застосовувати під час дії карантину та після його закінчення норму щодо призупинення дії та анулювання ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями у разі несвоєчасної сплати ліцензіатами чергового платежу за ліцензії;

- включати до страхового стажу особи період, протягом якого застрахована особа отримувала допомогу по частковому безробіттю, на період карантину.

Також з метою недопущення зниження коефіцієнту заробітної плати при обчисленні пенсій ФОПам надати можливість здійснити доплати до розміру мінімального страхового внеску за місяці часткового зменшення доходу на період карантину.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували президентський законопроект щодо підтримки суб’єктів господарювання та застрахованих осіб на період карантину.

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