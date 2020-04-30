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Підозра ексзаступнику міністра оборони Павловському: в Офісі Зеленського відреагували

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Офісі Президента України відреагували на оголошення підозри ексзаступнику міністра оборони Ігорю Павловському у "справі Гладковського" щодо корупції в оборонній сфері, вказавши, що "всіх мародерів, які обкрадали армію, буде покарано". Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення ОПУ у Telegram-каналі.

Підозра ексзаступнику міністра оборони Павловському: в Офісі Зеленського відреагували

"Після приходу до влади команда Президента ліквідувала штучно створені обмеження для роботи НАБУ, серед іншого – політичні. Тепер інституція починає показувати результати. Всіх мародерів, які обкрадали армію, буде покарано", - вказали в ОПУ.

В Офісі наголосили, що НАБУ оголосило про підозру екс-керівництву Міністерства оборони України у корупційному злочині, яким було завдано державі збитків на суму 17,44 млн грн.

"Слідством встановлено, що екс-заступник міністра оборони та директор одного з департаментів у змові з колишнім першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони у 2017 році організували закупівлю в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів за цінами, які суттєво перевищували передбачені бюджетом Виробником та постачальником цих транспортних засобів виступила компанія, за версією слідства, афілійована з екс-посадовцем РНБО", - додали в ОПУ.

Нагадаємо, НАБУ і САП у "справі Гладковського" повідомили про підозру ексзаступнику міністра оборони Ігорю Павловському.

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