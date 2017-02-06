Під снігом на Львівщині знайшли мертвим демобілізованого учасника АТО
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 6 лютого. УНН. Вчора, 5 лютого, у селі Нижній Турів Турківського району Львівщини знайшли під снігом мертвого демобілізованого 34-річного військового Тараса Маєцького, який зник ще 8 січня. Про це у Facebook написав голова Турківської РДА Олександр Лабецький, повідомляє УНН.
“Односельчани знайшли демобілізованого учасника АТО Тараса мертвим. В рідному селі під снігом! До кінця вірили, що вернеться живим, але... Прощання з Воїном за попередньою інформацією відбудеться у вівторок. Вічная пам’ять Герою України!”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, 5 лютого у Хмельницькому вшанували пам’ять загиблих в АТО.