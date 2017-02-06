Под снегом во Львовской области нашли мертвым демобилизованного участника АТО

"Односельчане нашли демобилизованного участника АТО Тараса мертвым. В родном селе под снегом! До конца верили, что вернется живым, но ... Прощание с Воином по предварительной информации состоится во вторник. Вечная память Герою Украины! ", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УНН, 5 февраля в Хмельницком почтили память погибших в АТО .