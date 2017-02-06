Под снегом во Львовской области нашли мертвым демобилизованного участника АТО
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 6 февраля. УНН. Вчера, 5 февраля, в селе Нижний Туров Турковского района Львовской области нашли под снегом мертвого демобилизованного 34-летнего военного Тараса Маецкого, который исчез еще 8 января. Об этом в Facebook написал глава Турковской РГА Александр Лабецкий, сообщает УНН.
"Односельчане нашли демобилизованного участника АТО Тараса мертвым. В родном селе под снегом! До конца верили, что вернется живым, но ... Прощание с Воином по предварительной информации состоится во вторник. Вечная память Герою Украины! ", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал УНН, 5 февраля в Хмельницком почтили память погибших в АТО .