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Під Чорнобилем зафіксували "аномальні стрибки радіації" - у ДАЗВ відреагували

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Чорнобильській зоні перевіряють датчики після того, як було зафіксоване значне перевищення радіаційного фону у зоні відчуження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного агентства України з управління зоною відчуження.

"Радіаційний фон на території зони відчуження знаходиться у межах допустимих рівнів. Нині у зоні відчуження відбувається метрологічна повірка датчиків, які зафіксували "значне" перевищення контрольних рівнів потужності еквівалентної дози", - сказано у повідомленні.

Додамо, раніше організація Save Dnipro заявляла, що біля Чорнобилю зафіксовано величезні стрибки радіаційного забруднення.

"17 та 18 листопада на станції моніторингу біля нового сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 різко підскочили показники радіаційного забруднення. Так, показники 17 листопада о 18:08 сягнули неймовірних 124 000 нЗв/годину, тоді як стандартними навіть для цієї забрудненої місцевості є 210 нЗв/годину, що майже у 600 разів менше, а 18 листопада об 11:45 на сусідній станції "Відвідний канал" – 62 400 нЗв/годину, тобто майже у 300 разів вище звичайного значення", - відзначається у повідомленні.

В організації додали, що саме 18 листопада відбулася історична подія для України та світу. До нового сховища СВЯП-2 вперше було перевантажене відпрацьоване ядерне паливо (ВЯП) з Чорнобильської АЕС (ЧАЕС) для тривалого зберігання (до 100 років).

Як повідомляв УНН, зона відчуження потенційно недоотримала близько 14 млн грн через відсутність туристів у зв’язку з карантином та пожежами.

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