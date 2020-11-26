Под Чернобылем зафиксировали "аномальные скачки радиации" - в ГАЗО отреагировали

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Чернобыльской зоне проверяют датчики после того, как было зафиксировано значительное превышение радиационного фона в зоне отчуждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"Радиационный фон на территории зоны отчуждения находится в пределах допустимых уровней. Сейчас в зоне отчуждения происходит метрологическая поверка датчиков, которые зафиксировали "значительное" превышение контрольных уровней мощности эквивалентной дозы", - говорится в сообщении.

Добавим, ранее организация Save Dnipro заявляла, что у Чернобыля зафиксированы огромные прыжки радиационного загрязнения.

"17 и 18 ноября на станции мониторинга возле нового хранилища отработанного ядерного топлива СВЯП-2 резко подскочили показатели радиационного загрязнения. Так, показатели 17 ноября в 18:08 достигли невероятных 124000 НЗП/час, тогда как стандартными даже для этой загрязненной местности является 210 НЗП/час, что почти в 600 раз меньше, а 18 ноября в 11:45 на соседней станции "Отводящий канал" - 62 400 НЗП/час, то есть почти в 300 раз выше обычного значения", - отмечается в сообщении.

В организации добавили, что именно 18 ноября состоялось историческое событие для Украины и мира. В новое хранилище СВЯП-2 впервые было перегружено отработанное ядерное топливо (ОЯТ) с Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) для длительного хранения (до 100 лет).

Как сообщал УНН, зона отчуждения потенциально недополучила около 14 млн грн из-за отсутствия туристов в связи с карантином и пожарами.

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