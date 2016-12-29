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Першу партію допомоги від Папи Римського доставили на Донбас

Першу партію допомоги від Папи Римського доставили на Донбас

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. На Донбас надійшла перша партія допомоги від Папи Римського Франциска, черед якої - буржуйки, паливні брикети, дитяче харчування, їжа і ліки, передає УНН з посиланням на ВВС.

Гуманітарна акція "Папа для України" почалася ще у квітні. Під час богослужіння на площі Святого Петра у Римі Папа Франциск оголосив про збір допомоги для людей, які постраждали від війни або стали внутрішніми переселенцями на сході України.

Допомогу збирали у католицьких церквах Європи. Папа Римський пожертвував 5 млн євро від себе. Всього зібрали 12 млн євро. Перший транш у 6 мільйонів перерахували Україні у грудні.

Як розповіли організатори акції, ці гроші призначені для всіх людей, незалежно від їхньої релігійної, конфесійної чи етнічної приналежності у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

Папська Рада Cor Unum відібрала 60 організацій, через які будуть надавати допомогу. Це римо-католицькі та греко-католицькі парафії, волонтери, протестантські церкви та світські громадські організації. З ними підписують угоди.

Перші кілька проектів вже отримали фінансування. У Красногорівку закупили продукти, воду, електроплитки, буржуйки, паливні брикети, у будинках встановлювали твердопаливні котли.

У Мар'їнці засклили будинки. Продукти і дитяче харчування завезли прифронтові селища у "сірій" зоні. За зібрані Папою Римським гроші закупили одяг, взуття та ліки для переселенців, пенсіонерів, інвалідів, які найбільше постраждали від конфлікту та проживають у зоні проведення АТО - селище Виноградне, Сопіно, Приморське, Сартона, Талаківка.

Паливо і електрообігрівачі закупили для переселенців, а КПП на Станиці Луганській обладнали пунктом обігріву.

За даними ООН, напочаток грудня з початку проведення АТО на сході України кількість загиблих становила 9 тис. 758 осіб.

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