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Первую партию помощи от Папы Римского доставили на Донбасс

Первую партию помощи от Папы Римского доставили на Донбасс

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. На Донбасс поступила первая партия помощи от Папы Римского Франциска, в которой - буржуйки, топливные брикеты, детское питание, еда и лекарства, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Гуманитарная акция "Папа для Украины" началась еще в апреле. Во время богослужения на площади Святого Петра в Риме Папа Франциск объявил о сборе помощи для людей, которые пострадали от войны или стали внутренними переселенцами на востоке Украины.

Помощь собирали в католических церквях Европы. Папа Римский пожертвовал 5 млн евро от себя. Всего собрали 12 млн евро. Первый транш в 6 млн. перечислили Украине в декабре.

Как рассказали организаторы акции, эти деньги предназначены для всех людей, независимо от их религиозной, конфессиональной или этнической принадлежности в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Папский Совет Cor Unum отобрала 60 организаций, по которым будут оказывать помощь. Это римско-католические и греко-католические приходы, волонтеры, протестантские церкви и светские общественные организации. С ними подписывают соглашения.

Первые несколько проектов уже получили финансирование. В Красногоровку закупили продукты, воду, электроплитки, буржуйки, топливные брикеты, в домах устанавливали твердотопливные котлы.

В Марьинке застеклили дома. Продукты и детское питание завезли в прифронтовые поселки в "серой" зоне. За собранные Папой Римским деньги закупили одежду, обувь и лекарства для переселенцев, пенсионеров, инвалидов, наиболее пострадавших от конфликта и которые проживают в зоне проведения АТО - поселок Виноградное, Сопино, Приморское, Сартона, Талаковка.

Топливо и электрообогреватели закупили для переселенцев, а КПП в Станице Луганской оборудовали пунктом обогрева.

По данным ООН, на начало декабря с начала проведения АТО на востоке Украины количество погибших составило 9 тыс. 758 человек .

Украинские Национальные Новости

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