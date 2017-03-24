Першоцвіти почали масово квітнути на Закарпатті

Шафран Гейфеля, анемона весняна, медуниця, пшінка, білоцвіт утворили квітучі галявини у Виноградівському районі.

Найбільшу цікавість у туристів викликає безумовно шафран Гейфеля або крокус. Ця квітка росте як на рівнинній території Закарпаття, так і на високогір′ї. Як розповів кореспонденту УНН головний лісничий Виноградівського лісгоспу Василь Староста, цього року перші весняні квіти з′явилися на два тижні пізніше, ніж у 2016-му, що пов′язано із пізньою весною.

“Шафран Гейфеля унікальна рослина. Ми спостерігаємо за нею багато років. Вона з′являється після того, як сходить сніг, і квітне приблизно півтора місяці. Також ми помітили, що цвітіння шафрану можна прогнозувати за Великоднім календарем. Починають вони розцвітати у перший тиждень посту, а зникають - в останній. Як ви знаєте, обидва ці тижні звуться Масляною. Так ось, і в характеристиках шафрану зазначено, що його листочки ніби вкриті маслом. У нас ця квітка почала квітнути пару тижнів тому. Однак, якщо справдяться прогнози синоптиків і стануться заморозки, то квіти можуть загинути передчасно”, – розповів В.Староста.

Лісівники зазначають, що шафрани – це рослина, схильна до міграції. Ще кілька десятків років тому у певних районах Закарпаття її не було. Але завдяки комахам, птахам і навіть диким кабанам рослина з′являється і розповсюджується по області.

“Дехто із вчених зазначає, що шафрани нищать дикі кабани, які водяться у нашому регіоні. З власного досвіду скажу, що це не так. Кабани розорюють землю, що сприяє росту рослин. І навіть якщо дика тварина розкусить цибулину шафрану, то з неї виросте дві нові квітки. Лише великі зграї диких кабанів можуть знищити певну площу рослин. А ось з людьми ми працюємо, вчимо бережливо ставитися до природи. Зараз сезон… Хтось рве квітку, аби висадити її вдома, а комусь на продаж треба… Тому доводиться нагадувати, що з 80-х років шафран занесено до Червоної книги”, – зазначив В.Староста.

Незважаючи на те, що про надзвичайні властивості шафрану як “короля прянощів” та лікарської рослини на Закарпатті знають, однак місцеві мешканці або ж туристи не охочі до збору цієї рослини. За словами лісівників, шафран не дарма оцінюють “на вагу золота”, адже корисними у ньому є лише оранжеві “рильця”, та й то не у всіх видів.

“Якби було якесь підприємство та централізований збір рослини під наглядом фахівців, то, звичайно, інтерес би до шафрану зріс, а так - це швидше декоративна прикраса, аніж засіб заробітку на переробці”, – розповідають лісівники.

Зараз же найбільше користі від шафранів мають бджоли, тисячі яких окупували шафранові галявини, збираючи пилок для першого весняного меду.

Після того, як відквітнуть традиційні першоцвіти, на Закарпатті розквітне долина нарцисів. У Хустському районі на заповідній території є унікальний ботанічний об'єкт, в якому охороняється найбільший у Середній Європі осередок нарцису вузьколистого. Він поширений в Альпах, на Балканах i в Карпатах та занесений до Червоної книги.

Нагадаємо, сакура розквітла в Токіо на п’ять днів раніше, ніж зазвичай.