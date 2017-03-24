Первоцветы начали массово цвести в Закарпатье

Шафран Гейфеля, ветреница весенняя, медуница, чистяк, белоцвет образовали цветущие поляны в Виноградовском районе.

Наибольший интерес у туристов вызывает безусловно шафран Гейфеля или крокус. Этот цветок растет как на равнинной территории Закарпатья, так и на высокогорье. Как рассказал корреспонденту УНН главный лесничий Виноградовского лесхоза Василий Староста, в этом году первые весенние цветы появились на две недели позже, чем в 2016-м, что связано с поздней весной.

"Шафран Гейфеля уникальное растение. Мы наблюдаем за ним много лет. Оно появляется после того, как сходит снег, и цветет примерно полтора месяца. Также мы заметили, что цветение шафрана можно прогнозировать по Пасхальному календарю. Начинают они расцветать в первую неделю поста, а исчезают - в последнюю. Как вы знаете, обе эти недели называются Масленицей. Так вот, и в характеристиках шафрана указано, что его листочки будто покрытые маслом. У нас этот цветок начал цвести пару недель назад. Однако, если оправдаются прогнозы синоптиков и произойдут заморозки, то цветы могут погибнуть преждевременно", - рассказал В.Староста.

Лесоводы отмечают, что шафран - это растение, подверженое миграции. Еще несколько десятков лет назад в определенных районах Закарпатья его не было. Но благодаря насекомым, птицам и даже диким кабанам растение появляется и распространяется по области.

"Некоторые из ученых отмечает, что шафран уничтожают дикие кабаны, которые водятся в нашем регионе. По своему опыту скажу, что это не так. Кабаны распахивают землю, способствует росту растений. И даже если дикое животное раскусит луковицу шафрана, то из нее вырастет два новых цветка. Только большие стаи диких кабанов могут уничтожить определенную площадь растений. А вот с людьми мы работаем, учим бережно относиться к природе. Сейчас сезон... кто рвет цветок, чтобы высадить его дома, а кому-то на продажу надо... Поэтому приходится напоминать, что с 80-х годов шафран занесен в Красную книгу", - отметил В.Староста.

Несмотря на то, что о необычайных свойствах шафрана как "короля пряностей" и лекарственного растения на Закарпатье знают, однако местные жители или туристы не желающие сбора этого растения. По словам лесников, шафран не зря оценивают "на вес золота", ведь полезными в нем являются только оранжевые "рыльца", да и то не у всех видов.

"Если бы было какое-то предприятие и централизованный сбор растения под наблюдением специалистов, то, конечно, интерес бы к шафрану вырос, а так - это скорее декоративное украшение, чем средство заработка на переработке", - рассказывают лесники.

Сейчас же больше пользы от шафрана имеют пчелы, тысячи которых оккупировали шафрановые поляны, собирая пыльцу для первого весеннего меда.

После того, как отцветут традиционные первоцветы, на Закарпатье расцветет долина нарциссов. В Хустском районе на заповедной территории является уникальный ботанический объект, в котором охраняется наибольший в Средней Европе нарцисса узколистного. Он распространен в Альпах, на Балканах i в Карпатах и ​​занесен в Красную книгу.

Напомним, сакура расцвела в Токио на пять дней раньше, чем обычно .