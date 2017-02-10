Перерву оголосили у суді на Миколаївщині у справі щодо вбивства у Кривому Озері
Київ • УНН
ОДЕСА-МИКОЛАЇВ. 10 лютого. УНН. На невизначений термін оголосили перерву у суді на Миколаївщині у справі вбивства жителя Кривого Озера, передає кореспондент УНН.
Працівники суду мають повідомити поліцію та казначейство про те, що вони проходять у цій справі.
Потерпілі у свою чергу вимагають від ГУНП та казначейства щомісячної виплати компенсації в розмірі 2 тис. грн. до 18-річного віку для дітей загиблого.
Нагадаємо, судове засідання проходить у Врадівському районному суді Миколаївської області.
Нагадаємо, 24 серпня 2016 року близько 3:30 працівники Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУ НП України в Миколаївської області на вул. Некрасова у смт. Криве Озеро перевищили службові повноваження і завдали громадянинові О.Цукерману тілесні ушкодження, від яких останній загинув.