Перерыв объявлен в суде в Николаевской области в деле об убийстве в Кривом Озере

Работники суда должны сообщить в полицию и казначейство о том, что они проходят по этому делу.

Пострадавшие в свою очередь требуют от ГУНП и казначейства ежемесячной выплаты компенсации в размере 2 тыс. грн. до 18-летнего возраста для детей погибшего.

Напомним, судебное заседание проходит во Врадивском районном суде Николаевской области.

Напомним, 24 августа 2016 года около 3:30 сотрудники Кривоозерского ОП Врадиевского ОП ГУ НП Украины в Николаевской области на ул. Некрасова в с. Кривое Озеро превысили служебные полномочия и нанесли гражданину Цукерману телесные повреждения, от которых последний погиб.