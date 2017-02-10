Перерыв объявлен в суде в Николаевской области в деле об убийстве в Кривом Озере
Киев • УНН
ОДЕССА-НИКОЛАЕВ. 10 февраля. УНН. На неопределенный срок объявили перерыв в суде в Николаевской области в деле убийства жителя Кривого Озера, передает корреспондент УНН.
Работники суда должны сообщить в полицию и казначейство о том, что они проходят по этому делу.
Пострадавшие в свою очередь требуют от ГУНП и казначейства ежемесячной выплаты компенсации в размере 2 тыс. грн. до 18-летнего возраста для детей погибшего.
Напомним, судебное заседание проходит во Врадивском районном суде Николаевской области.
Напомним, 24 августа 2016 года около 3:30 сотрудники Кривоозерского ОП Врадиевского ОП ГУ НП Украины в Николаевской области на ул. Некрасова в с. Кривое Озеро превысили служебные полномочия и нанесли гражданину Цукерману телесные повреждения, от которых последний погиб.