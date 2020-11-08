"Тоттенхем" переміг і очолив таблицю чемпіонату Англії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У матчі восьмого туру чемпіонату Англії з футболу лондонський "Тоттенхем" на чужому полі зумів перемогти "Вест Бромвіч", передає УНН.
Баталія завершилася із рахунком 1:0 на користь "шпор". Оборона господарів протрималася до 88-ї хвилини. Саме тоді закидання Доерті за спини захисників завершилося точним ударом Гаррі Кейна – 1:0.
Примітно, що після цієї гри "Тоттенхем" набрав 17 очок і на певний час вийшов на чисте перше місце у турнірній таблиці АПЛ. У "Вест Бромвіча" у активі 3 очки і 18-та позиція.
Додамо, у наступному турі "Тоттенхем" прийматиме "Манчестер Сіті".
Як повідомлялося раніше в УНН, "Рух" у матчі УПЛ у більшості не зумів обіграти "Інгулець".