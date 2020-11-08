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"Тоттенхем" переміг і очолив таблицю чемпіонату Англії

"Тоттенхем" переміг і очолив таблицю чемпіонату Англії

Київ • УНН

 • 10079 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. У матчі восьмого туру чемпіонату Англії з футболу лондонський "Тоттенхем" на чужому полі зумів перемогти "Вест Бромвіч", передає УНН.

Баталія завершилася із рахунком 1:0 на користь "шпор". Оборона господарів протрималася до 88-ї хвилини. Саме тоді закидання Доерті за спини захисників завершилося точним ударом Гаррі Кейна – 1:0.

Примітно, що після цієї гри "Тоттенхем" набрав 17 очок і на певний час вийшов на чисте перше місце у турнірній таблиці АПЛ. У "Вест Бромвіча" у активі 3 очки і 18-та позиція.

Додамо, у наступному турі "Тоттенхем" прийматиме "Манчестер Сіті".

Як повідомлялося раніше в УНН, "Рух" у матчі УПЛ у більшості не зумів обіграти "Інгулець".

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