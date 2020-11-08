"Тоттенхэм" победил и возглавил таблицу чемпионата Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу лондонский "Тоттенхэм" на чужом поле сумел победить "Вест Бромвич", передает УНН.
Баталия завершилась со счетом 1:0 в пользу "шпор". Оборона хозяев продержалась до 88-ой минуты. Именно тогда заброс Доэрти за спины защитников завершилось точным ударом Гарри Кейна - 1:0.
Примечательно, что после этой игры "Тоттенхэм" набрал 17 очков и на время вышел на чистое первое место в турнирной таблице АПЛ. В "Вест Бромвича" в активе 3 очка и 18-я позиция.
Добавим, в следующем туре "Тоттенхэм" примет "Манчестер Сити".
Как сообщалось ранее в УНН, "Рух" в матче УПЛ в большинстве не сумел обыграть "Ингулец".