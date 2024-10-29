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Переговори щодо війни у Газі відновлюються, Ізраїль може здійснити серйозні кроки лише після виборів у США

Київ • УНН

 • 14855 перегляди

Переговори про припинення вогню в Газі відновилися за участю Ізраїлю, Єгипту, США та Катару. Нетаньягу утримується від серйозних кроків до з'ясування результатів президентських виборів у США.

Переговори щодо війни у Газі відновлюються, Ізраїль може здійснити серйозні кроки лише після виборів у США

Переговори про припинення вогню в Газі поновилися за участю представників Ізраїлю, Єгипту, США та Катару. Але домовленостей не очікується, - за інформацією The New York Times, прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу чекає, хто стане наступником президента Байдена, передає УНН.

Ізраїль і представники ХАМАС за участю  Ізраїлю, Єгипту, США та Катару відновили переговори у Досі, столиці Катару. Високопоставлений чиновник ХАМАСу вже відкинув запропоновану Єгиптом передумову про 48-годинне припинення вогню в Газі. Офіційний представник Усама Хамдан заявив у неділю, що ХАМАС погодиться лише на постійне припинення бойових дій.

Також, вичікує Ізраїль. За словами чотирьох посадовців, які були ознайомлені з внутрішньою політикою Ізраїлю, глава уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, перш ніж визначитися з дипломатичною траєкторією, чекає на результати виборів у США.

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Раніше Нетаньягу неодноразово заявляв, що він може погодитися лише на тимчасове припинення вогню, яке дозволить ізраїльським силам відновити бої в Газі. Його коаліція залежить від кількох ультраправих законодавців і міністрів, які погрожували повалити уряд, якщо він дозволить ХАМАС залишитися при владі.

Вважається, що Трамп зробить більше для Нетаньягу. Тож я не бачу, щоб Нетаньяху зробив серйозні кроки, коли через тиждень він дізнається більше про те, куди рухаються США

 - сказав Надав Штраухлер, політичний аналітик і колишній стратег голови уряду Ізраїлю.

Довідка

На посаді президента Трамп переніс американське посольство до Єрусалиму з Тель-Авіва, узаконив ізраїльські поселення на окупованому Західному березі річки Йордан і визнав ізраїльський суверенітет на Голанських висотах - території, яку Ізраїль захопив у Сирії під час арабо-ізраїльської війни 1967 року.

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Дональд Трамп, у разі переобрання, Трамп, буде більш схільний, ніж пані Гарріс, погодиться на довгостроковий ізраїльський контроль над частинами Гази, а також на більш масштабні військові операції Ізраїлю в Лівані та Ірані.

Щодо Гарріс. Якщо буде обрано представника Демократичної партії, Сполучені Штати навряд чи скоротять свою давню фінансову та військову підтримку Ізраїлю. Але Камала Гарріс, ймовірно, продовжить зусилля Байдена, щоб переконати Ізраїль погодитися на припинення вогню в Газі та Лівані та не дати конфлікту з Іраном перетворитися на повномасштабну війну. Про це зазначила Еллі Ґеранмайє, експерт з Близького Сходу Європейської ради з міжнародних відносин, дослідницької групи, що базується в Берліні.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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