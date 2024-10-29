Переговоры по войне в Газе возобновляются, Израиль может осуществить серьезные шаги только после выборов в США

Переговоры о прекращении огня в Газе возобновились с участием представителей Израиля, Египта, США и Катара. Но договоренностей не ожидается, - по информации The New York Times, премьер-министр Израиля Нетаньяху ждет, кто станет преемником президента Байдена, передает УНН.

Израиль и представители ХАМАС с участием Израиля, Египта, США и Катара возобновили переговоры в Дохе, столице Катара. Высокопоставленный чиновник ХАМАСа уже отверг предложенную Египтом предпосылку о 48-часовом прекращении огня в Газе. Официальный представитель Усама Хамдан заявил в воскресенье, что ХАМАС согласится только на постоянное прекращение боевых действий.

Также, выжидает Израиль. По словам четырех чиновников, которые были ознакомлены с внутренней политикой Израиля, глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху, прежде чем определиться с дипломатической траекторией, ждет результатов выборов в США.

Ранее Нетаньяху неоднократно заявлял, что он может согласиться лишь на временное прекращение огня, которое позволит израильским силам возобновить бои в Газе. Его коалиция зависит от нескольких ультраправых законодателей и министров, которые угрожали свергнуть правительство, если оно позволит ХАМАС остаться у власти.

Считается, что Трамп сделает больше для Нетаньяху. Поэтому я не вижу, чтобы Нетаньяху сделал серьезные шаги, когда через неделю он узнает больше о том, куда движутся США - сказал Надав Штраухлер, политический аналитик и бывший стратег председателя правительства Израиля.

Справка

На посту президента Трамп перенес американское посольство в Иерусалим из Тель-Авива, узаконил израильские поселения на оккупированном Западном берегу реки Иордан и признал израильский суверенитет на Голанских высотах - территории, которую Израиль захватил у Сирии во время арабо-израильской войны 1967 года.

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Дональд Трамп, в случае переизбрания, Трамп, будет более склонен, чем госпожа Харрис, согласится на долгосрочный израильский контроль над частями Газы, а также на более масштабные военные операции Израиля в Ливане и Иране.

Относительно Харрис. Если будет избран представитель Демократической партии, Соединенные Штаты вряд ли сократят свою давнюю финансовую и военную поддержку Израиля. Но Камала Харрис, вероятно, продолжит усилия Байдена, чтобы убедить Израиль согласиться на прекращение огня в Газе и Ливане и не дать конфликту с Ираном превратиться в полномасштабную войну. Об этом отметила Элли Геранмайе, эксперт по Ближнему Востоку Европейского совета по международным отношениям, исследовательской группы, базирующейся в Берлине.

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