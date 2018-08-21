Пентагон наступного року виділить Україні 250 млн доларів – Чалий
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У наступному році Міністерство оборони США виділить Україні 250 млн доларів, загалом обсяг фінансової допомоги від Пентагону Україні становить 620 млн доларів. Про це на брифінгу повідомив посол України в США Валерій Чалий, передає УНН.
“Сьогодні Україна за рівнем допомоги фінансової прямої, без віддач назад, це пряма допомога — порядка 620 млн доларів, це одна з найбільших рівнів допомоги, яку США надають. Кожен рік ми збільшуємо допомогу по лінії Пентагону, і в цьому році 200 млн, в наступному році — 250 млн. Загалом маємо 620 млн”, — повідомив Чалий.
Як повідомляв УНН, Комітет з питань асигнувань палати представників конгресу США пропонує збільшити на понад 70 млн дол. у бюджеті 2019 року кошторис допомоги, що надається Україні через програми державного департаменту і Пентагону.