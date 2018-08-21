Пентагон в следующем году выделит Украине 250 млн долларов - Чалый

“Сегодня Украина по уровню помощи финансовой прямой, без отдачи назад, это прямая помощь — порядка 620 млн долларов, это одна из самых уровней помощи, которую США оказывают. Каждый год мы увеличиваем помощь по линии Пентагона, и в этом году 200 млн, в следующем году — 250 млн. Всего имеем 620 млн”, — сообщил Чалый.

Как сообщал УНН, Комитет по вопросам ассигнованиям палаты представителей конгресса США предлагает увеличить на более чем 70 млн долл. в бюджете 2019 смету помощи, предоставляемой Украине через программы государственного департамента и Пентагона.