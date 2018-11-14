Патріарх Варфоломій звернувся до українців
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Священний Синод вирішив надати автокефалію Православній церкві в Україні, щоб вона також приєдналася до повноти православ'я в єдності та внутрішньому мирі. Про це йдеться в зверненні Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія до 85-ї річниці Голодомору, розміщеному на сайті Української православної церкви в США, передає УНН.
"Як і кожного року, історична та страждаюча Константинопольська Церква-Матір спілкується з усіма Вами з тягарем на серці, в молитві згадуючи Голодомор українського народу, трагічну та нелюдську подію 1932-1933 років, коли безліч людей загинули від навмисного та жорстокого голоду", - йдеться в зверненні.
Патріарх Варфоломій нагадав, що "Церква не толерує несправедливість чи будь-яку силу, направлену підривати суспільну згуртованість".
За його словами, неприпустимо, щоб Вселенський Престол - який, згідно зі святими канонами, відповідає за єдність та стабільність православ'я – залишався б байдужим, "коли православні люди, такі, як український народ, страждають та шукають вирішення церковних проблем, які мучать їх протягом століть".
"Ми втручаємося, тому що це є наш обов'язок – виключно на засадах достовірно-церковних, всесвітніх та виключно з наднаціональних критерій – заради істини і традицій Церкви, захисту канонічного порядку та ідентичності православ'я, завжди для розбудови тіла Христового, а не для себе і не для демонстрування світової сили чи влади. Залишаючись байдужими, ми залишилися б без виправдання перед Богом та історією", - зазначено в зверненні.
Згадав Патріарх і про надання українській церкві автокефалії.
"Ця велика відповідальність Матері-Церкви, Святої та Великої Церкви Христової, безумовно не має меж. Тому, так само, як і ми надали автокефалію всім помісним церквам, Священний Синод вирішив надати автокефалію багатостраждальній Православній церкві в Україні, щоб вона також приєдналася до повноти православ'я в єдності та внутрішньому мирі. Тільки Перший Престол православ'я, Константинопольська церква, має цю велику відповідальність, згідно зі святими канонами", - сказано в звернені Патріарха.
Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.
Зазначимо, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату. 10 листопада набув чинності закон про передачу в користування Андріївської церкви Вселенському патріархату.