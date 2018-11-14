Патріарх Варфоломій звернувся до українців

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Священний Синод вирішив надати автокефалію Православній церкві в Україні, щоб вона також приєдналася до повноти православ'я в єдності та внутрішньому мирі. Про це йдеться в зверненні Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія до 85-ї річниці Голодомору, розміщеному на сайті Української православної церкви в США, передає УНН.