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Патриарх Варфоломей обратился к украинцам

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Священный Синод решил предоставить автокефалию Православной церкви в Украине, чтобы она присоединилась к полноте православия в единстве и внутреннем мире. Об этом говорится в обращении Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея к 85-й годовщине Голодомора, размещенном на сайте Украинской православной церкви в США, передает УНН.

"Как и каждый год, историческая и страдающая Константинопольская Церковь-Мать общается со всеми Вами с бременем на сердце, в молитве вспоминая Голодомор украинского народа, трагическое и нечеловеческое событие 1932-1933 годов, когда множество людей погибли от преднамеренного и жестокого голода", - говорится в обращении.

Патриарх Варфоломей напомнил, что "Церковь не терпит несправедливости или любой силы, направленной подрывать общественную сплоченность".

По его словам, недопустимо, чтобы Вселенский Престол - который, согласно святым канонам, отвечает за единство и стабильность православия - оставался бы равнодушным, "когда православные люди, такие, как украинский народ, страдают и ищут решения церковных проблем, которые мучают их в течение веков".

"Мы вмешиваемся, потому что это наш долг - исключительно на основе достоверно церковных, всемирных и исключительно с наднациональных критерий - ради истины и традиций Церкви, защиты канонического порядка и идентичности православия, всегда для развития тела Христова, а не для себя и не для демонстрации мировой силы или власти. Оставаясь равнодушными, мы остались бы без оправдания перед Богом и историей", - говорится в обращении.

Вспомнил Патриарх и о предоставлении Украинской церкви автокефалии.

"Эта большая ответственность Матери-Церкви, Святой и Великой Церкви Христовой, безусловно не имеет границ. Поэтому, так же, как и мы предоставили автокефалию всем поместным церквям, Священный Синод решил предоставить автокефалию многострадальной Православной церкви в Украине, чтобы она присоединилась к полноте православия в единстве и внутреннем мире. Только Первый Престол православия, Константинопольская церковь, имеет эту большую ответственность, согласно святым канонам", - говорится в обращении Патриарха.

Напомним, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.

Отметим, 18 октября Верховная Рада приняла закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату. 10 ноября вступил в силу закон о передаче в пользование Андреевской церкви Вселенскому патриархату.

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