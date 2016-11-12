П.Порошенко закликав "Ощадбанк" не брати комісію за оплату компослуг з 1 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко у листі закликав керівництво “Ощадбанку” скасувати рішення про стягнення комісії за оплату комунальних послуг, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
"Президент Петро Порошенко надіслав листа голові правління публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” Андрію Пишному, в якому звернувся до керівництва банку невідкладно переглянути ухвалене рішення", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Глава держави зазначив, що "керівництвом публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” прийнято рішення щодо встановлення з 1 грудня 2016 року комісійної винагороди за оплату комунальних послуг".
"Президент наголосив на необхідності невідкладно вжити заходів для опрацювання питання щодо скасування зазначеного рішення", - сказано у повідомленні.