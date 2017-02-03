П.Порошенко призначив І.Долгова послом України в Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко призначив Ігоря Долгова послом України в Грузії. Про це йдеться в указі Грави держави, передає УНН.
“Призначити Долгова Ігоря Олексійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грузії”, — йдеться в указі Президента №25/2017.
Зазначимо, згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів Україні від 1 лютого 2017 року №51-р, І.Долгова було звільнено з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції за власним бажанням.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко звільнив Євгена Перебийноса з посади посла України у Латвії і призначив його послом у Чехії.