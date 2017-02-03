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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 57491 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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П.Порошенко призначив І.Долгова послом України в Грузії

Київ • УНН

 • 10246 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко призначив Ігоря Долгова послом України в Грузії. Про це йдеться в указі Грави держави, передає УНН.

П.Порошенко призначив І.Долгова послом України в Грузії

“Призначити Долгова Ігоря Олексійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грузії”, — йдеться в указі Президента №25/2017.

Зазначимо, згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів Україні від 1 лютого 2017 року №51-р, І.Долгова було звільнено з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції за власним бажанням.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко звільнив Євгена Перебийноса з посади посла України у Латвії і призначив його послом у Чехії.

Українські Національні Новини

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