П.Порошенко назначил И.Долгова послом Украины в Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назначил Игоря Долгова послом Украины в Грузии. Об этом говорится в указе Главы государства, передает УНН.
"Назначить Долгова Игоря Алексеевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии", - говорится в указе Президента №25/2017.
Отметим, согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 1 февраля 2017 года №51-р, И.Долгов был уволен с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции по собственному желанию.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко уволил Евгения Перебыйноса с должности посла Украины в Латвии и назначил его послом в Чехии.