П.Порошенко подякував Японії за сприяння реформам в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент Петро Порошенко направив привітання Прем’єр-міністру Японії Сіндзо Абе з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між державами, подякувавши за сприяння проведенню реформ в Україні, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Петро Порошенко підкреслив, що українська сторона високо цінує принципову позицію Токіо щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України та глибоко вдячна за сприяння здійсненню всеосяжних реформ у нашій державі”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, П.Порошенко зазначив, що протягом останніх років Японія була для України щирим другом і надійним партнером на міжнародній арені та у двосторонніх взаєминах.
Як повідомляв УНН, Японія надасть Україні майже 75 тис. дол. на спортивне обладнання для гімнастики.