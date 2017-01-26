П.Порошенко поблагодарил Японию за содействие реформам в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Президент Петр Порошенко направил поздравление Премьер-министру Японии Синдзо Абэ по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между государствами, поблагодарив за содействие проведению реформ в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Петр Порошенко подчеркнул, что украинская сторона высоко ценит принципиальную позицию Токио по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и глубоко благодарна за содействие в осуществлении всеобъемлющих реформ в нашем государстве", - говорится в сообщении.
Кроме того, П.Порошенко отметил, что в последние годы Япония была для Украины искренним другом и надежным партнером на международной арене и в двусторонних отношениях.
Как сообщал УНН, Япония предоставит Украине почти 75 тыс. долл. на спортивное оборудование для гимнастики.