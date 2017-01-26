П.Порошенко поблагодарил Японию за содействие реформам в Украине

"Петр Порошенко подчеркнул, что украинская сторона высоко ценит принципиальную позицию Токио по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и глубоко благодарна за содействие в осуществлении всеобъемлющих реформ в нашем государстве", - говорится в сообщении.

Кроме того, П.Порошенко отметил, что в последние годы Япония была для Украины искренним другом и надежным партнером на международной арене и в двусторонних отношениях.

Как сообщал УНН, Япония предоставит Украине почти 75 тыс. долл. на спортивное оборудование для гимнастики.