П.Клімкін розповів про вимоги української сторони у позові проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів про вимоги української сторони в позові до Міжнародного суду ООН проти Росії. Про це він повідомив під час брифінгу, передає УНН.
“В чому сенс наших вимог? Це невідкладно припинити постачання зброї, тренування збройних формувань, а також їхнього фінансування. Невідкладно відновити контроль України над ділянкою російсько-українського кордону, яка поки що не контролюється нами з метою попередження будь яких актів тероризму. І, звичайно, компенсувати збитки, нанесені актами тероризму”, — зазначив П.Клімкін.
Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.