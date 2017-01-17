П.Клімкін розповів про вимоги української сторони у позові проти Росії

“В чому сенс наших вимог? Це невідкладно припинити постачання зброї, тренування збройних формувань, а також їхнього фінансування. Невідкладно відновити контроль України над ділянкою російсько-українського кордону, яка поки що не контролюється нами з метою попередження будь яких актів тероризму. І, звичайно, компенсувати збитки, нанесені актами тероризму”, — зазначив П.Клімкін.

Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.