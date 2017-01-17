П.Климкин рассказал о требованиях украинской стороны в иске против России
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о требованиях украинской стороны в иске в Международный суд ООН против России. Об этом он сообщил во время брифинга, передает УНН.
"В чем смысл наших требований? Это немедленно прекратить поставки оружия, тренировки вооруженных формирований, а также их финансирование. Безотлагательно восстановить контроль Украины над участком российско-украинской границы, которая пока не контролируется нами с целью предупреждения любых актов терроризма. И, конечно, компенсировать ущерб, нанесенный актами терроризма", - отметил П.Климкин.
Напомним, Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.